«Зенит» проведет церемонию чествования Михаила Кержакова на матче с «Сочи»
«Зенит» объявил, что проведет церемонию чествования вратаря команды Михаила Кержакова. Контракт 39-летнего голкипера с клубом истекает в июне 2026 года.
Матч 29 тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» пройдет 10 мая на «Газпром Арене».
«Сезон-2025/26 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» будет посвящен проводам вратаря. До матча, в 13:40, у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память. На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.
Михаил Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В сезонах-2024/25 и 2025/26 вратарь не провел ни одного официального матча за клуб.
Всего в составе «Зенита» Кержаков сыграл 138 матчей, пропустил 119 голов и 51 встречу провел на ноль. С сине-бело-голубыми вратарь семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны.
Также за время карьеры Кержаков играл за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург». За сборную России он не провел ни одного матча.
Летом 2025-го Александр Медведев заявлял, что после завершения профессиональной карьеры Кержаков получит должность в системе клуба.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|8-4
|9
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2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0