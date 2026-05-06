«Зенит» проведет церемонию чествования Михаила Кержакова на матче с «Сочи»

«Зенит» объявил, что проведет церемонию чествования вратаря команды Михаила Кержакова. Контракт 39-летнего голкипера с клубом истекает в июне 2026 года.

Матч 29 тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» пройдет 10 мая на «Газпром Арене».

«Сезон-2025/26 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» будет посвящен проводам вратаря. До матча, в 13:40, у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память. На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.

Михаил Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В сезонах-2024/25 и 2025/26 вратарь не провел ни одного официального матча за клуб.

Всего в составе «Зенита» Кержаков сыграл 138 матчей, пропустил 119 голов и 51 встречу провел на ноль. С сине-бело-голубыми вратарь семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны.

Также за время карьеры Кержаков играл за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург». За сборную России он не провел ни одного матча.

Летом 2025-го Александр Медведев заявлял, что после завершения профессиональной карьеры Кержаков получит должность в системе клуба.

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