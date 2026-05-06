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6 мая, 19:28

«Зенит» проведет церемонию чествования Михаила Кержакова на матче с «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» объявил, что проведет церемонию чествования вратаря команды Михаила Кержакова. Контракт 39-летнего голкипера с клубом истекает в июне 2026 года.

Матч 29 тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» пройдет 10 мая на «Газпром Арене».

«Сезон-2025/26 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» будет посвящен проводам вратаря. До матча, в 13:40, у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память. На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.

Михаил Кержаков.Самый титулованный зенитовец прощается с футболом. Михаил Кержаков завершает карьеру

Михаил Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В сезонах-2024/25 и 2025/26 вратарь не провел ни одного официального матча за клуб.

Всего в составе «Зенита» Кержаков сыграл 138 матчей, пропустил 119 голов и 51 встречу провел на ноль. С сине-бело-голубыми вратарь семь раз становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и семь раз — Суперкубок страны.

Также за время карьеры Кержаков играл за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург». За сборную России он не провел ни одного матча.

Летом 2025-го Александр Медведев заявлял, что после завершения профессиональной карьеры Кержаков получит должность в системе клуба.

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Михаил Кержаков
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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