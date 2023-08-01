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Судейство

Сегодня, 17:35

Мажич: «Это была ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболисты ЦСКА недовольны решением Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».
Фото ПФК ЦСКА

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти, — сказал Мажич «СЭ». — Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать. Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд позже, и именно они оказались решающими».

Мажич также отметил, что ситуация с Безбородовым должна стать возможностью для обучения и выводов.

«К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов. Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача — повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры», — добавил Мажич.

ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счетом 3:2 Все пять голов были забиты с пенальти. Также в матче два игрока хозяев и один — гостей получили красные карточки.

Полное интервью Милорада Мажича «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Милорад Мажич
5
5
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Кр. Советов – Ростов
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Рубин – Спартак
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