Михаил Пряничников стал директором по коммуникациям «Спартака»

Михаил Пряничников занял пост директора по коммуникациям московского «Спартака», сообщается на сайте команды.

Специалист перешел в клуб из самарских «Крыльев Советов», где занимал должность директора по медиа.

В «Спартаке» он будет заниматься координацией работы пресс-службы и медиаблока.

После двух туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков.