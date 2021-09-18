«Зенит» стал самым тестируемым РУСАДА клубом в первые два месяца сезона
«Зенит» стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Тинькофф РПЛ за первые два месяца сезона-2021/22, сообщает ТАСС.
В число шести футболистов команды, проверенных на допинг, вошли вратарь Михаил Кержаков, защитники Дмитрий Чистяков и Даниил Круговой, а также полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.
Всего в июле и августе РУСАДА проверило на допинг 20 футболистов чемпионата России. Помимо футболистов «Зенита» тестирование прошли 4 игрока «Спартака», а также по 2 представителя «Локомотива», «Химок», ЦСКА, «Рубина» и «Краснодара».
После 7 туров чемпионата России-2021/22 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. На второй строчке — «Сочи» с 15 очками, третьим идет «Локомотив», на счету которого также 15 очков, однако железнодорожники уступают сочинцам по разности забитых и пропущенных мячей.
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