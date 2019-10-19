Михаил Кержаков: «Стал ли я основным вратарем «Зенита»? Давайте не будем»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России (6:1) поделился впечатлением от игры и рассказал, можно ли его называть первым номером.
— Сегодня особенно хотели сыграть на ноль?
— Да.
— Сильно расстроились?
— Нет. Главное — победа.
— Вираж вас поддерживал
— Да, спасибо им большое. Очень приятно.
— Могли сами ожидать, что получится такой матч?
— Если честно, нет. Думал, игра будет более тяжелая.
— Навесы и штрафные «Ростова» — это было опасно?
— Не знаю. Видите, какой счет? Что здесь обсуждать? Наверное, моя вовлеченность была минимальной
— Вы стали основным вратарем «Зенита»?
— Давайте не будем. Нагнетание идет опять. Не хочу отвечать. (Дмитрий Зимин)
На какой вопрос не хочет отвечать Михаил Кержаков pic.twitter.com/cRKaLbSdRR— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) October 19, 2019
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