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Михаил Кержаков: «Стал ли я основным вратарем «Зенита»? Давайте не будем»

22:04
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России (6:1) поделился впечатлением от игры и рассказал, можно ли его называть первым номером.

— Сегодня особенно хотели сыграть на ноль?

— Да.

— Сильно расстроились?

— Нет. Главное — победа.

— Вираж вас поддерживал

— Да, спасибо им большое. Очень приятно.

— Могли сами ожидать, что получится такой матч?

— Если честно, нет. Думал, игра будет более тяжелая.

— Навесы и штрафные «Ростова» — это было опасно?

— Не знаю. Видите, какой счет? Что здесь обсуждать? Наверное, моя вовлеченность была минимальной

— Вы стали основным вратарем «Зенита»?

— Давайте не будем. Нагнетание идет опять. Не хочу отвечать. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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