Галактионов — о словах Сулейманова: «Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» слова нападающего Тимура Сулейманова, который заявил, что недоволен количеством своего игрового времени. Позже игрок извинился перед тренерским штабом и признался, что «наговорил лишнего».

«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел на поле 674 минуты в 24 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом.