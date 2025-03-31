Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил о готовности съесть свою шляпу, если сине-бело-голубые станут чемпионами России в год своего 100-летия.

«Ради престижа команды я готов на многое. В случае, если «Зенит» в нынешнем году одержит победу в чемпионате, я бы съел свою шляпу. Неторопливо, по кусочкам, но я ее съел бы», — цитирует Боярского ТАСС.

В 2007 году артист уже выполнил обещание носить клубный шарф в знак поддержки петербургской команды.

После 22 туров «Зенит» с 46 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.