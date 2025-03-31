Орлов о работе на матче «Зенит» — «Рубин»: «Нужно комментировать игру, а не упиваться собой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о том, как готовился к работе на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

— Сильно волновались вчера?

— Нет, такого не было. Мне же вручали приз перед игрой. Я спустился вниз, вышел на поле, почувствовал стадион. А любой стадион — для меня стихия! Я же столько лет хожу на футбол. Такой ажиотаж: все шумит, гремит, радуется! Это тебя зажигает, подстегивает!

— Но вы, чувствуется, готовились: и ударения в фамилиях изучили, и национальности, и истории про отдельных футболистов рассказывали.

— Ребят, а как же иначе? Я готовлюсь буквально к каждому репортажу, шоу. Как ты выйдешь в эфир без подготовки? Это огромный труд. Столько составляющих, столько линий. А сколько коротких фраз?

А самое главное — надо держать игру под контролем, комментировать именно матч, понимаете? А то многие молодые коллеги забывают эти постулаты. Они отходят от «картинки», увлекаются, упиваются своими рассказами, которые где-то там вычитали. Но это вообще-то уже другой жанр! У меня все-таки иная школа: держаться именно игры и рассказывать именно о том, что происходит на поле.