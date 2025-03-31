Орлов: «Газзаев сказал: «Безупречный репортаж». Бердыев написал: «Комментатор, понимающий тонкости игры»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил, какие отзывы получил после работы в прямом эфире на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).
— Что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху после матча?
— Сам никому не говорил до игры, что буду комментировать. И как только информация появилась в интернете, сразу пошли звонки. (Смеется.) То есть выяснилось, что были люди, которые хотели, чтобы я вел репортаж. У меня есть даже знакомый батюшка из Алма-Аты, отец Геннадий. Он давний болельщик футбола. И из Казахстана мне прислал сообщение. Уже такие вещи здорово мотивируют!
Ну и после игры получил поздравления. Ваш коллега Юрий Голышак трогательно написал, что у него ком к горлу подошел, когда услышал мой голос в эфире... Приятно, что тут сказать.
Георгий Черданцев поздравил, Костя Генич, Роман Нагучев, Александр Григорян, Эдуард Мор. Да много ребят. Витя Гусев! Всем спасибо.
— А футболисты, тренеры?
— Сегодня разговаривал с Валерием Газзаевым. Он сказал: «Безупречный репортаж!» Валерий Непомнящий поздравил с возвращением в эфир. Все почему-то решили, что я вернулся. (Улыбается.)
— А разве нет?
— Пока это только разовая акция. А какое письмо сегодня получил от Курбана Бердыева! Он же в Азербайджане сейчас?
— Да. И что пишет Курбан Бекиевич?
— Вот некоторые строки из его сообщения: «Очень приятно было слышать ваш голос — голос комментатора, понимающего тонкости игры. Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Такие слова дорогого стоят.
Спасибо клубу за такое поздравление, подарок. Я же стоял на поле, две команды были рядом, футболисты аплодировали. Трогательно... А когда только подходил к стадиону, некоторые люди уже знали, что буду комментировать и кричали: «Гена, давай!» (Смеется.) Сарафанное радио сработало моментально. Ну вот так. Отработали игру. Что-то, думаю, у нас получилось. (Улыбается.)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1