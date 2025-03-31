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Орлов: «Газзаев сказал: «Безупречный репортаж». Бердыев написал: «Комментатор, понимающий тонкости игры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил, какие отзывы получил после работы в прямом эфире на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

— Что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху после матча?

— Сам никому не говорил до игры, что буду комментировать. И как только информация появилась в интернете, сразу пошли звонки. (Смеется.) То есть выяснилось, что были люди, которые хотели, чтобы я вел репортаж. У меня есть даже знакомый батюшка из Алма-Аты, отец Геннадий. Он давний болельщик футбола. И из Казахстана мне прислал сообщение. Уже такие вещи здорово мотивируют!

Ну и после игры получил поздравления. Ваш коллега Юрий Голышак трогательно написал, что у него ком к горлу подошел, когда услышал мой голос в эфире... Приятно, что тут сказать.
Георгий Черданцев поздравил, Костя Генич, Роман Нагучев, Александр Григорян, Эдуард Мор. Да много ребят. Витя Гусев! Всем спасибо.

— А футболисты, тренеры?

— Сегодня разговаривал с Валерием Газзаевым. Он сказал: «Безупречный репортаж!» Валерий Непомнящий поздравил с возвращением в эфир. Все почему-то решили, что я вернулся. (Улыбается.)

— А разве нет?

— Пока это только разовая акция. А какое письмо сегодня получил от Курбана Бердыева! Он же в Азербайджане сейчас?

— Да. И что пишет Курбан Бекиевич?

— Вот некоторые строки из его сообщения: «Очень приятно было слышать ваш голос — голос комментатора, понимающего тонкости игры. Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Такие слова дорогого стоят.

Спасибо клубу за такое поздравление, подарок. Я же стоял на поле, две команды были рядом, футболисты аплодировали. Трогательно... А когда только подходил к стадиону, некоторые люди уже знали, что буду комментировать и кричали: «Гена, давай!» (Смеется.) Сарафанное радио сработало моментально. Ну вот так. Отработали игру. Что-то, думаю, у нас получилось. (Улыбается.)

Густаво Мантуан и&nbsp;Луис Энрике празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; (4:0).«Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Орлов — о возвращении в эфир и победе «Зенита»
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
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1
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2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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