Орлов: «Газзаев сказал: «Безупречный репортаж». Бердыев написал: «Комментатор, понимающий тонкости игры»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил, какие отзывы получил после работы в прямом эфире на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

— Что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху после матча?

— Сам никому не говорил до игры, что буду комментировать. И как только информация появилась в интернете, сразу пошли звонки. (Смеется.) То есть выяснилось, что были люди, которые хотели, чтобы я вел репортаж. У меня есть даже знакомый батюшка из Алма-Аты, отец Геннадий. Он давний болельщик футбола. И из Казахстана мне прислал сообщение. Уже такие вещи здорово мотивируют!

Ну и после игры получил поздравления. Ваш коллега Юрий Голышак трогательно написал, что у него ком к горлу подошел, когда услышал мой голос в эфире... Приятно, что тут сказать.

Георгий Черданцев поздравил, Костя Генич, Роман Нагучев, Александр Григорян, Эдуард Мор. Да много ребят. Витя Гусев! Всем спасибо.

— А футболисты, тренеры?

— Сегодня разговаривал с Валерием Газзаевым. Он сказал: «Безупречный репортаж!» Валерий Непомнящий поздравил с возвращением в эфир. Все почему-то решили, что я вернулся. (Улыбается.)

— А разве нет?

— Пока это только разовая акция. А какое письмо сегодня получил от Курбана Бердыева! Он же в Азербайджане сейчас?

— Да. И что пишет Курбан Бекиевич?

— Вот некоторые строки из его сообщения: «Очень приятно было слышать ваш голос — голос комментатора, понимающего тонкости игры. Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Такие слова дорогого стоят.

Спасибо клубу за такое поздравление, подарок. Я же стоял на поле, две команды были рядом, футболисты аплодировали. Трогательно... А когда только подходил к стадиону, некоторые люди уже знали, что буду комментировать и кричали: «Гена, давай!» (Смеется.) Сарафанное радио сработало моментально. Ну вот так. Отработали игру. Что-то, думаю, у нас получилось. (Улыбается.)