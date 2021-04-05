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Боярский — о победе «Спартака»: «Пусть приедут к нам в гости, получат по полной»

12:45
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Это первая победа «Спартака» в Ростове за 8 лет. Можно поздравить красно-белых с победой, но пускай они приедут к нам в гости, получат по полной. Тем не менее они молодцы, спору нет, хорошо играют. У них крепкая команда, показывают хороший уровень. Это достойный соперник, но «Зенит» им не по зубам. А за Лигу Чемпионов «Спартак» легко может побороться», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» идет на втором месте в таблице чемпионата России и отстает от «Зенита» на одно очко. 5 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Химками».

(Сергей Федоров)

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