Алана Мамаева в Instagram сообщила о разводе с мужем

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана в сторис в Instagram сообщила, что разводится с мужем.

Подписчики спросил у Мамаевой, на что она будет жить после развода. Алана ответила: «На то, что и раньше».

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.