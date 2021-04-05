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Алана Мамаева в Instagram сообщила о разводе с мужем

12:47
Алана Мамаева. Фото Instagram Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Алана Мамаева. Фото Instagram
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Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана в сторис в Instagram сообщила, что разводится с мужем.

Подписчики спросил у Мамаевой, на что она будет жить после развода. Алана ответила: «На то, что и раньше».

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.

Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу. 18 марта модель рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.

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