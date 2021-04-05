Алана Мамаева в Instagram сообщила о разводе с мужем
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана в сторис в Instagram сообщила, что разводится с мужем.
Подписчики спросил у Мамаевой, на что она будет жить после развода. Алана ответила: «На то, что и раньше».
3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.
Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу. 18 марта модель рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.
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