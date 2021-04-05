«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Хвичу Кварацхелию из «Рубина»

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ближайшие дни прибудет в Италию для переговоров с «Миланом», информирует tuttomercatoweb.com. Как отмечается, «россонери» очень хотят приобрести 20-летнего хавбека сборной Грузии.

Также на игрока претендуют «Ювентус» и «Наполи». Однако среди итальянских клубов пока именно «Милан» более настойчив в намерении заполучить Кварацхелию.

Кроме того, среди возможных вариантов продолжения карьеры для Хвичи фигурирует дортмундская «Боруссия». Ранее появлялась информация об интересе и со стороны «Баварии».

Нынешний контракт Кварацхелии рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне грузинский хавбек сыграл в 20 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.