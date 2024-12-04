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Данни о рекорде Глушенкова в «Зените»: «Обнимаю его!»

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал побитый Максимом Глушенковым рекорд по заработанным баллам по системе гол+пас в дебютном сезоне.

«Меня это совсем не расстраивает, потому что это очень хорошо для клуба. Я очень рад за Максима! Желаю ему удачи и обнимаю его! Пусть он продолжит забивать и делать ассисты. Ну и, конечно, пусть благодаря ему «Зенит» будет чемпионом», — приводит слова Данни «ВсеПроСпорт».

Глушенков оформил в дебютном сезоне 10 (8+2) очков по системе «гол+пас» в 9 матчах за «Зенит» в РПЛ, тем самым побил клубный рекорд в исполнении Данни, который первые 10 результативных баллов (5+5) за петербуржцев в чемпионате набрал за 10 игр.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Мигель Данни
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
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