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Дьяков: «Карпин в «Ростове» до тех пор, пока сам не посчитает нужным покинуть клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Валерия Карпина.

«Думаю, Карпин в «Ростове» до тех пор, пока он сам не посчитает нужным покинуть клуб. Думаю, его никто не уволит. У руководства «Ростова» ни на секунду не было на повестке дня даже мысли такой», — цитирует Дьякова Metaratings.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Он уже работал с командой с 2017 по 2021 годы и покинул ростовчан после назначения главным тренером сборной России. После отстранения национальной команды от международных турниров Карпин вернулся в клуб.

После 17 туров «Ростов» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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