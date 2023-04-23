Главчич — о победе над «Торпедо»: «Это была игра за шесть очков!»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Для нас самое главное, что мы победили. Нам была нужна эта победа. Мы хотим подниматься выше. Это только один шаг. Хотим стараться еще лучше. Конечно, это была игра за шесть очков! Вы все видели. Были сложные моменты, но мы забили. Это победа Талалаева? Тренерский штаб и игроки должны быть вместе, тогда результат будет хорошим», — сказал Главчич «СЭ».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.