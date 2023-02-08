Масалитин не верит в то, что Дзюба сможет заиграть в «Локомотиве»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Человек давно без команды и тренировок. Идет в команду, которая висит, грубо говоря, на вылет. Сможет помочь — слава богу. Но мне, честно говоря, что-то слабо верится. И слабо верится, что «Локомотив» подпишет с ним», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года россиянин является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.