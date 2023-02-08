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Сегодня, 16:23

Масалитин не верит в то, что Дзюба сможет заиграть в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Человек давно без команды и тренировок. Идет в команду, которая висит, грубо говоря, на вылет. Сможет помочь — слава богу. Но мне, честно говоря, что-то слабо верится. И слабо верится, что «Локомотив» подпишет с ним», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года россиянин является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/08/19693009.shtml
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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