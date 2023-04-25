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Сегодня, 10:20

Уилкшир жестко ответил Кокорину: «Меня вообще не интересует его мнение»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Люк Уилкшир и Александр Кокорин.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который усомнился в футбольных качествах австралийца.

Ранее Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы».

«Меня вообще не интересует мнение Кокорина. Оно никак не влияет на мою жизнь. Каждый склонен высказывать свое мнение об этом виде спорта, оно может отличаться, в этом и заключается красота футбола», — сказал Уилкшир «СЭ».

Кокорин и Уилкшир вместе выступали за «Динамо» с 2008 по 2014 год. У россиянина 50 голов и 26 результативных передач в 203 играх за бело-голубых, у австралийца — 2 мяча и 10 голевых пасов в 170 матчах.

Александр Кокорин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
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23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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24.04 19:00
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Александр Соболев

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