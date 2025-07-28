Metaratings: «Спартак» заплатит 20 миллионов евро за Жедсона одним траншем

«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» выплатить 20 миллионов евро одним траншем за полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает Metaratings.

По данным источника, это условие повлияло на желание стамбульского клуба расстаться с игроком и ускорить его переход в «Спартак».

Ранее 28 июля сообщалось, что «Бенфика», владеющая половиной прав на игрока, согласилась продать их за 10 миллионов евро.

Фернандеш выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 26-летний хавбек забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах.

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