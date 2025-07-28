Мостовой — о зарплате Жедсона в «Спартаке»: «Сначала говорят о потолке зарплат, а потом дают такие суммы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере Жедсона Фернандеша в московский клуб.

«А мы думали, что только «Зенит» может покупать игроков за такие деньги. Там, по-моему, безграничный бюджет. Я думал, что «Спартак» более сдержанно себя будет вести. Да, покупали за большие суммы, но чтобы настолько...

Я не знаю этого футболиста. Посмотрю, что он из себя представляет. Если такие деньги тратят, то футболист должен быть хорошим. Тем более если португалец. Возможная зарплата Фернандеша? Меня уже ничего не удивляет в нашем футболе. Сначала говорят о потолке зарплат, а потом дают такие суммы. Мы не играем нигде в еврокубках, и выходят такие зарплаты. Сейчас объявят этот трансфер, где-нибудь в Англии или в Испании подумают, что у нас тут совсем у всех крыши поехали», — сказал Мостовой «СЭ».



Фернандеш выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего португальца в 18 миллионов евро.