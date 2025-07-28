Источник: «Саутгемптон» предложил 12,5 миллиона евро за Сперцяна, игрок рассмотрит условия контракта

«Саутгемптон» пытается подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football.

Английский клуб, выступающий в чемпионшипе, предложил «быкам» 12,5 миллиона евро за 25-летнего хавбека. Игрок рассмотрит условия личного контракта.

Отмечается, что «Жирона», которая ранее проявляла интерес к Сперцяну, так и не сделала предложения «Краснодару».

В сезоне РПЛ-2024/25 он сыграл за «быков» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал чемпионом России.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 на счету Сперцяна 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах.

