O Jogo: «Бенфика» одобрила переход Жедсона в «Спартак»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш переходит в «Спартак», сообщает O Jogo.

По данным источника, «Бенфика», владеющая половиной прав на игрока, согласилась продать их за 10 миллионов евро. Хавбек обойдется «Спартаку» в 20 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрен бонус в размере 5 миллионов.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагает игроку контракт на четыре года.

Фернандеш выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 26-летний хавбек забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах.

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