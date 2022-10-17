Мендес заявил, что недоволен результатом матча со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в разговоре с «СЭ» оценил результат матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Как мне игра? Хорошо. Доволен ли результатом? Нет. Считаю, мы могли бы выиграть, но игра есть игра. Думаю, мы продолжим работать и результат к нам придет», — сказал Мендес «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.