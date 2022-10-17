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Сегодня, 09:30

Юран: «Федотов с «Сочи» стал вторым. А что в России выиграл Абаскаль?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран не понимает, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в перерыве дерби начал предъявлять претензии наставнику ЦСКА Владимиру Федотову.

— Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову — мол, почему твои игроки не проявили благородство?

— Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

— Наставнику армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

— Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?

— Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат. Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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