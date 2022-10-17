Юран: «Федотов с «Сочи» стал вторым. А что в России выиграл Абаскаль?»
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран не понимает, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в перерыве дерби начал предъявлять претензии наставнику ЦСКА Владимиру Федотову.
— Сейчас по интернету гуляет видео, как Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову — мол, почему твои игроки не проявили благородство?
— Хм. Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?
— 33.
— Федотов значительно старше.
— Наставнику армейцев 56.
— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...
— Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в «Спартаке»?
— Игру он поставил, вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат. Давайте заглянем в турнирную таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1