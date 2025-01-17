Мендес без объяснения причин не приехал на сборы «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес, выступающий за самарцев на правах аренды из ЦСКА, не прибыл на тренировочный сбор команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено», — говорится в сообщении.

Самарцы арендовали 25-летнего чилийца у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.