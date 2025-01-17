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Сегодня, 15:48

Агент сообщил, что Чавес прибудет в расположение «Динамо» к концу недели

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии футболиста на сборах бело-голубых.

«Чавес вернется к концу недели. Конечно, он прибудет в Доху на сборы «Динамо», — сказал Курти «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Чавес сыграл 12 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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