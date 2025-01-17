Агент сообщил, что Чавес прибудет в расположение «Динамо» к концу недели

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии футболиста на сборах бело-голубых.

«Чавес вернется к концу недели. Конечно, он прибудет в Доху на сборы «Динамо», — сказал Курти «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Чавес сыграл 12 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.