Мелкадзе сможет вернуться на поле не раньше середины октября
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе рассказал, что сможет вернуться на поле не раньше середины октября из-за травмы.
«Какая травма? Спина болит, в этом проблема. В лучшем случае в середине октября смогу играть. Врачи так предварительно говорят», — приводит ТАСС слова Мелкадзе.
В сезоне-2021/22 24-летний Мелкадзе принял участие в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», выйдя на замену на 82-й минуте. Футболист не отличился результативными действиями, с тех пор игрок не появлялся на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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