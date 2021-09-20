«Рубин» ни разу не ударил по воротам в первом тайме матча с «Зенитом»
«Зенит» выигрывает у «Рубина» со счетом 3:0 в матче восьмого тура чемпионата России.
В первом тайме хозяева не разу не ударили по воротам. У гостей семь ударов, четыре из которых — в створ.
Дубль сделал Артем Дзюба. Это первые голы форварда в текущем сезоне. Ранее он вернулся в составе сборной России. Также первый мяч за «Зенит» забил Клаудиньо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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