Шалимов объяснил замену Бикфалви в перерыве матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

— Ничья — это заработанный для нас балл, и сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть. Мы сыграли на ноль, а «Локомотив» провел первую встречу, в которой не смогу забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинировано и самоотверженно. Явных голевых эпизодов с игры у «Локомотива» не было. На стандартах — да, было несколько эпизодов, а в игре нет. У «Локо» состав атакующих игроков такой, что если дать им свободное пространство, они его используют. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком.

— С чем связана замена Бикфалви?

— У Эрика был небольшой дискомфорт. На этой неделе он пропустил даже две тренировки. В перерыве он почувствовал небольшую боль. Мы решили его заменить. Помимо этого, у него была желтая карточка в первом тайме, решили не рисковать.

— Чем отличалась сегодняшняя игра от матча с «Рубином»?

— В Казани мы на 14 минуте проигрывали 2:0. Сегодня была совсем другая игра. Думаю, вспоминать «Рубин» нет смысла. Хотя если брать эпизоды, которые мы создали в атаке в прошлой встрече, то сегодня таких моментов у нас не было. «Рубин» в той игре действовал по счету. Здесь же был равный матч. Мы сделали акцент на обороне.

Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).