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Сегодня, 01:54

Мелкадзе оценил шансы команд на победу в Суперкубке России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в интервью «Известиям» оценил шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Суперкубке России.

— Каковы шансы «Спартака» выиграть в Питере Суперкубок России у «Зенита»?

— Это все-таки не игра в чемпионате. Это финал Суперкубка. И мне кажется, шансы 50 на 50.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1362081/fomin-aleksei-aleksandrovich/uspekhom-dlia-sochi-budet-dokazat-chto-serebro-vziali-ne-sluchaino
Георгий Мелкадзе
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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