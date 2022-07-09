Мелкадзе оценил шансы команд на победу в Суперкубке России

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в интервью «Известиям» оценил шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Суперкубке России.

— Каковы шансы «Спартака» выиграть в Питере Суперкубок России у «Зенита»?

— Это все-таки не игра в чемпионате. Это финал Суперкубка. И мне кажется, шансы 50 на 50.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.