Мелкадзе рассказал о целях «Сочи» на следующий сезон

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в интервью «Известиям» рассказал о целях команды на сезон-2022/23.

— В чем изменился «Сочи» при новом тренере?

— Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

— После триумфального прошлого сезона что можно будет считать для «Сочи» успехом в предстоящем чемпионате России?

— Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли не случайно.

Напомним, в прошедшем чемпионате России «Сочи» при Владимире Федотове, который теперь возглавляет московский ЦСКА, занял 2-е место.