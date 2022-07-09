Председатель комиссии по лицензированию РФС высказался о ситуации с Кубком лиги

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с Кубком РПЛ.

«Кубок РПЛ — это серьезный вопрос. Лично у меня позиция, что лига должна к нам обратиться со своими предложениями. Пока не обращалась. Ждем 15 июля. Мы понимаем плюсы и минусы. Поэтому ждем обращения лиги», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.