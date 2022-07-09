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Митрофанов — о Кубке РПЛ: «Пока лига не обращалась к нам с предложениями»

Председатель комиссии по лицензированию РФС высказался о ситуации с Кубком лиги
Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Максим Митрофанов.
Фото ФК «Зенит»

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с Кубком РПЛ.

«Кубок РПЛ — это серьезный вопрос. Лично у меня позиция, что лига должна к нам обратиться со своими предложениями. Пока не обращалась. Ждем 15 июля. Мы понимаем плюсы и минусы. Поэтому ждем обращения лиги», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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