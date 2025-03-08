Мелкадзе не считает Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ: «Играли и сильнее»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он форварда «Акрона» Артема Дзюбу лучшим в истории РПЛ.

«Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим...По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?» — сказал Мелкадзе.

1 марта 36-летний футболист в матче 19-го тура РПЛ забил гол в ворота «Пари НН» (2:1). Этот забитый мяч стал для него 233-м за клубы на высшем уровне и сборную страны. Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов в официальных матчах.