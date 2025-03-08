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Мелкадзе не считает Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ: «Играли и сильнее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он форварда «Акрона» Артема Дзюбу лучшим в истории РПЛ.

«Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим...По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?» — сказал Мелкадзе.

1 марта 36-летний футболист в матче 19-го тура РПЛ забил гол в ворота «Пари НН» (2:1). Этот забитый мяч стал для него 233-м за клубы на высшем уровне и сборную страны. Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов в официальных матчах.

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Артем Дзюба
Георгий Мелкадзе
Футбол
ФК Акрон
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Зенит

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 6
П
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Спартак

 4
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 4
И К Ж
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 8 1 3
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