Гандри: «Ничья с «Локомотивом» — отличный результат для нас»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Ничья с «Локомотивом» — хороший результат для нас. Мы сейчас в достаточно в трудном турнирном положении, а «Локомотив» — это одна из крупнейших команд чемпионата России. Поэтому победить здесь или хотя бы забрать ничью — отличный результат для «Ахмата». Но впереди у нас не менее важные игры против «Краснодара» в Кубке и с «Химками» в Москве. В целом «Ахмат» — это большой клуб. Но начало сезона у нас не задалось. Поэтому нам нужно постараться исправить положение и забраться как можно выше в турнирной таблице в этом сезоне», — цитирет Гандри корреспонденту Legalbet.ru.

«Ахмат» занимает на 14-е место с 17 очками. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками» 15 марта.