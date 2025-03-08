Романцев: «Считаю полиграф унизительной процедурой для арбитров»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что считает унизительным использование полиграфа для судей.
Григорий Усманов: — Бывший глава судейского комитета Ашот Хачатурянц выступил за возвращение полиграфа. Неужели он считает, что такими методами мы решим проблемы судейства? И не кажется ли вам, что это говорит об отсутствии веры в объективность и порядочность наших арбитров?
— Ох уж это судейство! Ну сколько можно? Еще и про полиграф, который во всем мире используют для выявления преступников. Ведь в нашем футболе, посмешив народ, мы от него уже отказывались — и вновь за старое! Тем более выданные им данные не имеют юридической силы и не считаются доказательством вины. Приведу пример: когда мы иногда после выходного измеряли у игроков давление, чтобы выстроить тренировочную нагрузку, то вели они себя по-разному. Были ребята, которых это процедура абсолютно не волновала — гулял или не гулял, а давление в норме. А находились те, кто капли в рот накануне не брал, но как только они видели доктора с аппаратом, у них трясучка начиналась и давление прыгало. Уверен, что у многих, кто общался с полиграфом, такое тоже случалось. Да и мало ли, какие каверзные вопросы могут задавать по судейской линии. К тому же я считаю подобную процедуру просто унизительной. И складывается впечатление, что те, кто ратует за нее, преследуют какие-то свои интересы. Словом, возможное возвращение «детектора лжи» говорит о беспомощности тех, кто такой неуклюжей попыткой создает видимость поиска для решения уже набившей оскомину проблемы. Грустно.
Ранее в интервью «СЭ» 56-летний функционер Хачатурянц заявил, что выступает за возвращение полиграфа.
С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
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2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
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3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
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4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
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5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
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7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
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8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
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9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
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10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
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11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
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12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1