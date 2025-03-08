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Судейство

Романцев: «Считаю полиграф унизительной процедурой для арбитров»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что считает унизительным использование полиграфа для судей.

Григорий Усманов: — Бывший глава судейского комитета Ашот Хачатурянц выступил за возвращение полиграфа. Неужели он считает, что такими методами мы решим проблемы судейства? И не кажется ли вам, что это говорит об отсутствии веры в объективность и порядочность наших арбитров?

— Ох уж это судейство! Ну сколько можно? Еще и про полиграф, который во всем мире используют для выявления преступников. Ведь в нашем футболе, посмешив народ, мы от него уже отказывались — и вновь за старое! Тем более выданные им данные не имеют юридической силы и не считаются доказательством вины. Приведу пример: когда мы иногда после выходного измеряли у игроков давление, чтобы выстроить тренировочную нагрузку, то вели они себя по-разному. Были ребята, которых это процедура абсолютно не волновала — гулял или не гулял, а давление в норме. А находились те, кто капли в рот накануне не брал, но как только они видели доктора с аппаратом, у них трясучка начиналась и давление прыгало. Уверен, что у многих, кто общался с полиграфом, такое тоже случалось. Да и мало ли, какие каверзные вопросы могут задавать по судейской линии. К тому же я считаю подобную процедуру просто унизительной. И складывается впечатление, что те, кто ратует за нее, преследуют какие-то свои интересы. Словом, возможное возвращение «детектора лжи» говорит о беспомощности тех, кто такой неуклюжей попыткой создает видимость поиска для решения уже набившей оскомину проблемы. Грустно.

Олег Романцев и&nbsp;Деян Станкович.«Фанаты «Спартака» могут сказать: «Деян, ты свой среди своих!» Мнение Романцева

Ранее в интервью «СЭ» 56-летний функционер Хачатурянц заявил, что выступает за возвращение полиграфа.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

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Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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