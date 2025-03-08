Романцев: «Считаю полиграф унизительной процедурой для арбитров»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» заявил, что считает унизительным использование полиграфа для судей.

Григорий Усманов: — Бывший глава судейского комитета Ашот Хачатурянц выступил за возвращение полиграфа. Неужели он считает, что такими методами мы решим проблемы судейства? И не кажется ли вам, что это говорит об отсутствии веры в объективность и порядочность наших арбитров?

— Ох уж это судейство! Ну сколько можно? Еще и про полиграф, который во всем мире используют для выявления преступников. Ведь в нашем футболе, посмешив народ, мы от него уже отказывались — и вновь за старое! Тем более выданные им данные не имеют юридической силы и не считаются доказательством вины. Приведу пример: когда мы иногда после выходного измеряли у игроков давление, чтобы выстроить тренировочную нагрузку, то вели они себя по-разному. Были ребята, которых это процедура абсолютно не волновала — гулял или не гулял, а давление в норме. А находились те, кто капли в рот накануне не брал, но как только они видели доктора с аппаратом, у них трясучка начиналась и давление прыгало. Уверен, что у многих, кто общался с полиграфом, такое тоже случалось. Да и мало ли, какие каверзные вопросы могут задавать по судейской линии. К тому же я считаю подобную процедуру просто унизительной. И складывается впечатление, что те, кто ратует за нее, преследуют какие-то свои интересы. Словом, возможное возвращение «детектора лжи» говорит о беспомощности тех, кто такой неуклюжей попыткой создает видимость поиска для решения уже набившей оскомину проблемы. Грустно.

Ранее в интервью «СЭ» 56-летний функционер Хачатурянц заявил, что выступает за возвращение полиграфа.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.