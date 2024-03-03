Мележиков — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Зенит» уже далеко не тот»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» высказался о шансах красно-белых на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Тот «Спартак», который мы сегодня увидели, может претендовать на титул?

— «Спартак» всегда обязан претендовать на титул, и шансы в этом сезоне у него, конечно, остаются. Тем более на фоне спадов в игре основных соперников. И «Зенит» уже далеко не тот. По вчерашней игре мне даже хотелось назвать «Зенит» существенно ослабленным по сравнению с прошлыми сезонами и до конца не готовым. Но, думаю, вчера просто спартаковцы были очень хороши, заряжены и предельно мотивированы. А «Краснодар», по-моему, сам немного удивлен своему месту. Им сложно будет его удержать.

— Что может помешать «Спартаку» побороться за титул?

— «Спартак» пока не стабилен и, прежде всего, отношениями внутри команды. Да и общей неуверенностью в системе управления клубом. Надеюсь, временной. Хотелось бы, чтобы эти проблемы не повлияли негативно на общий результат. Все-таки команда серьезно потратилась и усилилась за последний год. Но мой опыт говорит, что эти проблемы не позволят команде стабильно выигрывать последующие матчи.

После матча 19-го тура «Зенит» с 37 очками занимает второе место в РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет четвертым в турнирной таблице.