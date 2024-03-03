Мележиков считает, что Промесу нужно остепениться и стать скромнее

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

— В матче против «Зенита» не смог принять участие Промес. Клуб пообещал применить дисциплинарные санкции, когда он вернется. Как смотрите на ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Квинси?

— Нам неизвестны истинные причины, почему он до сих пор в ОАЭ и не может выехать в Россию. Но, на мой взгляд, Квинси нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее! Стать скромнее не только в поведении, но и в социальных сетях, в демонстрации личной жизни. Он знает, что я имею в виду — у нас раньше были с ним разговоры по поводу использования игроком своего личного времени и соответствия его поведения высокому статусу профессионального футболиста и уже фактически легенды «Спартака».

— Верите, что все обойдется?

— Надеюсь на это. Хочу, чтобы Квинси продолжил карьеру! Но шансов все меньше. Вины с руководства я здесь точно не снимаю. Контроль над игроком ими потерян. Решение по его местонахождению в ОАЭ нужно было приниматься сразу после второго сбора. Это самое позднее.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. Сейчас Промес находится в ОАЭ.