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3 марта, 10:30

Мележиков считает, что Промесу нужно остепениться и стать скромнее

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

— В матче против «Зенита» не смог принять участие Промес. Клуб пообещал применить дисциплинарные санкции, когда он вернется. Как смотрите на ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Квинси?

— Нам неизвестны истинные причины, почему он до сих пор в ОАЭ и не может выехать в Россию. Но, на мой взгляд, Квинси нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее! Стать скромнее не только в поведении, но и в социальных сетях, в демонстрации личной жизни. Он знает, что я имею в виду — у нас раньше были с ним разговоры по поводу использования игроком своего личного времени и соответствия его поведения высокому статусу профессионального футболиста и уже фактически легенды «Спартака».

— Верите, что все обойдется?

— Надеюсь на это. Хочу, чтобы Квинси продолжил карьеру! Но шансов все меньше. Вины с руководства я здесь точно не снимаю. Контроль над игроком ими потерян. Решение по его местонахождению в ОАЭ нужно было приниматься сразу после второго сбора. Это самое позднее.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. Сейчас Промес находится в ОАЭ.

Квинси Промес. «Промесу нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее!» Интервью Мележикова

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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Мележиков — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Зенит» уже далеко не тот»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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