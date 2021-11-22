Мележиков прокомментировал возможное назначение Ваноли в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о покупке акций красно-белых со стороны арабских бизнесменов, а также слухи о смене главного тренера «Спартака».

— Правда ли, что арабы покупают 20% «Спартака»?

— Сегодня мы разговаривали по Премьер-лиге, по Спартаку давайте в рамках тура. Сегодня по Спартаку ничего не обсуждали, это все на уровне акционеров.

— Меняете ли тренера?

— Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре.

— То есть Ваноли не будет?

— Тренер готовится к игре. При чем тут все остальное?