Главный тренер «Локомотива» рассказал, чему из РПЛ завидуют в Германии
14:20
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль заявил, что ему нравится календарь российского чемпионата.
— А что видите позитивного в российском чемпионате?
— Например, первое, что мне понравилось — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.
Полностью интервью с Маркусом Гисдолем читайте здесь
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