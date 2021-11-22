Главный тренер «Локомотива» рассказал, чему из РПЛ завидуют в Германии

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль заявил, что ему нравится календарь российского чемпионата.

— А что видите позитивного в российском чемпионате?

— Например, первое, что мне понравилось — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.

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