Мележиков назвал самый сложный период работы в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что ему было сложнее всего, когда команду тренировал Руй Витория.

— Было много сложных моментов. В целом два с половиной года один сплошной стресс и испытания. Но сложно было больше в Руем, в этот период. Мы с ним остались один на один, и это был непростой период.

Руй Витория тренировал красно-белых с мая по декабрь 2021 года. На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте с 23 очками в РПЛ. При этом московский клуб впервые в истории вышел из группы Лиги Европы сезона-2021/22.

20 июня Мележиков, который занимал должность гендиректора красно-белых с 2021 года, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Его место занял Олег Малышев.