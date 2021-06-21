Медведев отказался отвечать на вопрос о новом спортивном директоре «Зенита»
15:50
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался отвечать на вопрос о назначении спортивного директора в санкт-петербургском клубе.
— Когда клуб назначит спортивного директора? Какие кандидатуры вы сейчас расстраиваете?
— Это не тема мероприятия. У нас не за горами открытие сезона. Тему основной команды «Зенита» обсуждать мы не будем.
Ранее испанец Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита». Специалист работал у сине-бело-голубых с июля 2018 года.
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