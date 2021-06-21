Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Медведев отказался отвечать на вопрос о новом спортивном директоре «Зенита»

15:50
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался отвечать на вопрос о назначении спортивного директора в санкт-петербургском клубе.

— Когда клуб назначит спортивного директора? Какие кандидатуры вы сейчас расстраиваете?

— Это не тема мероприятия. У нас не за горами открытие сезона. Тему основной команды «Зенита» обсуждать мы не будем.

Ранее испанец Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита». Специалист работал у сине-бело-голубых с июля 2018 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: прогноз Рината Дасаева на матч Евро-2020
Как болеют разные знаки зодиака
Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом
Семья утонувшего подростка попала в жуткое ДТП, возвращаясь с озера

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы