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Аршавин ответил, станет ли он спортивным директором «Зенита»

15:43
Андрей Аршавин. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Андрей Аршавин. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о новом спортивном директоре клуба. Напомним, после ухода Хавьера Рибалты весной эту должность в «Зените» никто не занимает.

— Какова вероятность, что вы станете спортивным директором «Зенита»?

— Не знаю. Вероятность такая, как и любого другого кандидата, которого рассматривают.

— Хотите ли вы этого?

— Я свою позицию высказал.

— И какая она?

— Если бы я мог, я бы вам ответил. Но я не могу.

Аршавин занял пост директора по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» в августе 2020 года.

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