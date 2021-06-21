В Дании считают, что чемпионат России ослаб

Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился своим мнением об уровне чемпионата России.

— Большинство футболистов сборной Дании играет в топ-5 лиг, большинство наших игроков — в РПЛ. На ваш взгляд, почему россияне не востребованы за рубежом?

— Мне кажется, вашим игрокам слишком сильно нравится играть на родине. У них поразительно высокие зарплаты — в клубах из Москвы и Санкт-Петербурга. Для российских футболистов создали слишком комфортную среду: если ты звезда футбола в России, то ты богат. Но при этом мы видим, что происходит с клубами российской премьер-лиги в Лиге чемпионов. Ваш чемпионат уже давно не так силен, как раньше. Я помню, как ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, но сейчас я не уверен, что какой-либо российский клуб способен добраться до финала Лиги Европы.

— Как нам это поменять? Датская суперлига, напротив, становится сильнее с каждым сезоном. Вы знаете рецепт?

— Честно говоря, не знаю. Но для меня большой сюрприз, что запасной футболист из команды, не борющейся за чемпионство в Дании, с ходу стал основным игроком крепкого российского клуба. Я говорю об Оливере Абильдгоре, который в прошлом году перешел из «Ольборга» в «Рубин». Меня восхищает Абильдгор и его неочевидный путь к успеху. Но как это возможно? На мой взгляд, эта ситуация подчеркивает то, какой уровень сейчас у российского чемпионата.