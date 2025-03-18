Форвард «Спартака» Гарсия не поехал в сборную Тринидада и Тобаго из-за повреждения

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия не поехал в сборную Тринидада и Тобаго из-за травмы, сообщили «СЭ» в пресс-службе красно-белых.

«Ливай Гарсия, вызванный в сборную Тринидада и Тобаго, остался в расположении клуба — у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Спартака».

27-летний нападающий присоединился к красно-белым 7 февраля 2025 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Гарсия провел 4 матча за московскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.