Медина считает, что ЦСКА может догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о победе в чемпионате России в сезоне-2021/22.

20 марта ЦСКА победил «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 6:1.

«Можем ли мы стать чемпионами? Да, можем догнать «Зенит», — сказал Медина.

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте. «Зенит» идет на первом мест с 48 очками.