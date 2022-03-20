Кучаев: «Нужно было сохранить лицо и не вешать нос»

Кучаев заявил, что у ЦСКА сейчас не слишком много конкурентов

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:6) отметил, что команда провалила начало встречи.

24-летний хавбек, права на которого принадлежат ЦСКА, забил единственный гол казанцев.

— Почему такие результаты?

— Да, мы проваливаем первые 20 минут игры уже который раз. Надо что-то менять, потому что первые минуты надо держать концентрацию, относиться более ответственно. Очень много проблем мы получаем в первые минуты, а потом приходиться расхлебывать. Которую игру у нас быстрое удаление.

— Какая речь от Слуцкого прозвучала в раздевалке?

— Сложно было что-то говорить. Все все понимали. Нужно было сохранить лицо и не вешать нос, постараться как можно лучше отыграть хоть и в меньшинстве.

— Вас удивляет такой рывок ЦСКА в весенней части сезона?

— Не сильно, потому что сейчас многие команды испытывают проблемы. У ЦСКА пришли хорошие игроки, которые усилили команду. У ЦСКА сейчас не слишком много конкурентов, которые могут играть наравне.