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Кучаев: «Нужно было сохранить лицо и не вешать нос»

Кучаев заявил, что у ЦСКА сейчас не слишком много конкурентов
Георгий Скобликов
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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:6) отметил, что команда провалила начало встречи.

24-летний хавбек, права на которого принадлежат ЦСКА, забил единственный гол казанцев.

— Почему такие результаты?

— Да, мы проваливаем первые 20 минут игры уже который раз. Надо что-то менять, потому что первые минуты надо держать концентрацию, относиться более ответственно. Очень много проблем мы получаем в первые минуты, а потом приходиться расхлебывать. Которую игру у нас быстрое удаление.

— Какая речь от Слуцкого прозвучала в раздевалке?

— Сложно было что-то говорить. Все все понимали. Нужно было сохранить лицо и не вешать нос, постараться как можно лучше отыграть хоть и в меньшинстве.

— Вас удивляет такой рывок ЦСКА в весенней части сезона?

— Не сильно, потому что сейчас многие команды испытывают проблемы. У ЦСКА пришли хорошие игроки, которые усилили команду. У ЦСКА сейчас не слишком много конкурентов, которые могут играть наравне.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Константин Кучаев
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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15
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