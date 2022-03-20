Билялетдинов высказался о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина»

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность возможной отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанской команды после поражения в 22-м туре Тинькофф РПЛ от ЦСКА (1:6).

«Есть такая поговорка — как только тебя назначили, начинается обратный отсчет, — сказал Билялетдинов «СЭ». — У каждого тренера есть планы, желание сделать команду лучше. Все упирается в возможности формирования. Кажется, что создать команду мечты — это просто. На самом деле нет. Можно найти объяснительные причины такого результата. Я всегда исхожу из того, с каким материалом работает тренер. Каких игроков нашел тренер, какие начали прогрессировать, какие попали в сборную. Такую работу тренера можно оценивать положительно. Турнирное положение? Оно постоянно меняется. В один год тормозится, а на следующий стреляет. Нужно не принимать решение, а анализировать почему так получилось. Где недоработал тренерский штаб, где ошибся. Только после этого можно уже переходить к решениям. Очень важен кредит доверия руководства».

ЦСКА набрал 42 очка в 22 играх и занимает третье место в турнирной таблице, по числу очков армейцы сравнялись с московским «Динамо», которое проведет свой матч позже в воскресенье. «Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.