Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером
Полузащитник Хесус Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером, тинформирует пресс-служба клуба.
24-летний парагваец пополнил состав московской команды на правах свободного агента. Он покинул «Нью-Йорк Сити» 1 января 2022 года. В составе американского клуба Медина стал чемпионом МЛС в прошлом году.
Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан на 3,5 года.
?? Парагвайский новичок @JesusMediina8 будет выступать за #ЦСКА под номером 2?8? pic.twitter.com/Khrbp741pw— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 18, 2022
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|- : -
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|
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Сочи – Арсенал
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|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|16:30
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|28.02
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Уфа
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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