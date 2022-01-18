Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером

Полузащитник Хесус Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером, тинформирует пресс-служба клуба.

24-летний парагваец пополнил состав московской команды на правах свободного агента. Он покинул «Нью-Йорк Сити» 1 января 2022 года. В составе американского клуба Медина стал чемпионом МЛС в прошлом году.

Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан на 3,5 года.