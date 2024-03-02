Мажич заявил, что позитивен в вопросе объявления решений судей на стадионах

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил идею об объявлении решений судей на матчах РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России.

— Как относитесь к нововведению, что судьи будут озвучивать свои решения?

— Увидим. Я очень позитивно настроен.

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Российский футбольный союз примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ).