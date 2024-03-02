Мажич — о приглашении Питаны: «Пытаемся привнести что-то новое»

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал приглашение Нестора Питаны в экспертно-судейскую комиссию.

— Как настроение?

— Все хорошо, посмотрим, как все сложится.

— Как оцените подготовку судей?

— Не могу сказать.

— Как удалось пригласить Нестора Питану?

— Очень интересно. Что-то новое, мы пытаемся привнести что-то новое. Но я не могу ничего говорить. Хороших выходных!