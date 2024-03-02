Экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев стал селекционером клуба

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев присоединился к клубу в качестве селекционера, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что бывший футболист последние недели проходил стажировку в спортивном блоке ЦСКА. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии и координационная работа.

«С возвращением домой, Алан!» — говорится в заявлении клуба.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Всего за основную команду красно-синих он провел 395 матчей, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 33 лет.